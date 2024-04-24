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Байден подписал закон о помощи Украине

Президент США Байден подписал закон о военной помощи Украине и другим союзникам

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о новой помощи Украине и другим союзникам американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент сообщил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Украине. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.

Пакет военной помощи США составляет $95 млрд и, помимо Украины, предполагает выделение $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. подробнее – в материале «Газеты.Ru».

24 апреля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная помощь США не сможет остановить продвижение российских сил.

В этот же день издание Foreign Policy писало, что странам-союзникам Соединенных Штатов становится все сложнее доверять Вашингтону из-за задержек с выделением помощи Украине.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал, что американской военной помощи Украине хватит до конца лета.

Ранее в Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте.

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