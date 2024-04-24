В Петербурге уволили главу одного из комитетов

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов ушел в отставку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Управление информации», посвященном деятельности правительства города.

В заявлении отмечается, что губернатор населенного пункта Александр Беглов уже одобрил увольнение чиновника. При этом Александр Федотов решил покинуть пост по собственному желанию.

«Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов уволен с этого поста по собственному желанию», — говорится в публикации.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

18 апреля заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин ушел в отставку по собственному желанию. Причиной послужило скандальное видео с участием его сына, снятое на острове Бали.

Речь идет о записи, на которой молодой человек говорит о бессмысленности возвращения в родную страну. Как сказал Алексей Демкин, он осознает свою ответственность за неподобающее поведение наследника и считает правильным оставить государственную службу.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев уволился по собственному желанию.