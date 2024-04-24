В Кремле объяснили невмешательство в инцидент с главой МЧС Чечни

В Кремле не станут вмешиваться в ситуацию с главой управления МЧС России в Чечне Алиханом Цакаевым, так как этим занимаются другие органы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов», — объяснил Песков невмешательство Кремля в ситуацию.

17 апреля Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева — за рулем тонированного внедорожника GMC Yukon он ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию «спектаклем» и «постыдной провокацией» — и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших чеченского министра в Дагестане. Также он написал, что Цакаев «не совершал грубого нарушения».

При этом, по данным Baza, Цакаев во время своего задержания угрожал полицейским изнасилованием и обещал «поставить их на колени». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане прокомментировали задержание главы МЧС Чечни на КПП «Герзель».