Казахстан и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Казахстан и Британия заключили соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил вице-премьер — министр иностранных дел страны Марат Нуртлеу.

«Сегодня мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Открыли новую веху в отношениях. Нет сомнений, что это важное соглашение придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном», — заявил Нуртлеу.

Накануне экс-премьер-министр, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон начал дипломатическое турне по странам Средней Азии.

До этого пресс-служба казахстанского министерства энергетики сообщила, что правительства Казахстана и России подписали соглашение о строительстве угольных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в казахстанских городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Уполномоченными организациями по данной работе выбраны российский ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и казахстанский АО «Самрук-Энерго».

Ранее Токаев заявил, что без России невозможно решить мировые проблемы.