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Экс-министр обороны Украины напомнил предсказание о падении Киева за 72 часа

Экс-министр Резников: Запад в 2022 году ожидал, что Киев падет через 72 часа

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Ints Kalnins/Reuters

Два года назад Запад неохотно предлагал военную помощь Украине, так как ожидал поражение ВСУ в течение 72 часов. Об этом заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников изданию Politico.

«Еще в 2022 году было абсолютно понятно, что западные правительства неохотно предлагали военную помощь», — отметил экс-руководитель оборонного ведомства.

Резников также обратил внимание, что украинское контрнаступление оказалось чрезмерно раздуто, ожидания от его результатов были слишком велики. По его словам, многое из того, в чем нуждалась Украина, на тот момент по-прежнему удерживалось.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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