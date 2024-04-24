В Китае ответили на выделение помощи США Тайваню

Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Пекин призывает Вашингтон предпринять действия, чтобы выполнить обязательство не поддерживать независимость Тайваня, а также прекратить его вооружать каким-либо образом.

Чжу Фэнлянь считает, что американский законопроект нарушает принцип «одного Китая», положения трех совместных коммюнике КНР и США, а также посылает неправильный сигнал сепаратистам, которые выступают за независимый Тайвань.

24 апреля сенаторы Соединенных Штатов по итогам голосования приняли законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

До этого пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

Ранее КНР показала кадры запуска баллистической ракеты перед визитом Блинкена.