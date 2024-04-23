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В РПЦ обвинил Эстонию в религиозном преследовании православия

Легойда обвинил МВД Эстонии в попытке уничтожить Эстонскую православную церковь

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел Эстонии хочет уничтожить Эстонскую православную церковь Московского патриархата. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Используя политические обстоятельства, министерство внутренних дел попросту хочет уничтожить целую церковь, загнать верующих в юрисдикцию Константинополя, в храмы которого в Эстонии, как показывает статистика, по собственному выбору почти никто не ходит», — заявил Легойда.

Легойда ведет речь об Эстонской апостольской православной церкви, существующей под юрисдикцией Константинопольского патриархата и созданной по просьбе эстонского правительства в 1996 году.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские церковные приходы, напрямую подчиненные Русской православной церкви (РПЦ), могут столкнуться с принудительным закрытием, если не прекратят связи с Россией и не перейдут под руку Константинопольского патриархата.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сопротивляться злу.

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