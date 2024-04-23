В Британии пообещали тратить на оборону больше всех в Европе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Великобритания намерена нарастить траты на оборону таким образом, чтобы уступать по объему расходов среди стран НАТО только Соединенным Штатам. Главу британского правительства цитирует ТАСС.

«Сегодня я объявляю о крупнейшем за жизнь целого поколения усилении нашей национальной обороны. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5% ВВП к 2030 году», — сказал Сунак.

По словам политика, в течение ближайших шести лет власти Соединенного Королевства инвестируют в оборону дополнительные £75 млрд. Это позволит стране стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

Сунак также обвинил РФ, Китай, Иран и КНДР в «агрессивном поведении», но признал, что западные страны пока не находятся на пороге войны.

23 апреля Сунак позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке британской стороны, а также подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников.

Ранее в Британии предложили развернуть аналог израильского «Железного купола».