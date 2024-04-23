Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии пообещали тратить на оборону больше всех в Европе

Премьер Сунак: Британия к 2030 году будет тратить на оборону до 2,5% ВВП

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Великобритания намерена нарастить траты на оборону таким образом, чтобы уступать по объему расходов среди стран НАТО только Соединенным Штатам. Главу британского правительства цитирует ТАСС.

«Сегодня я объявляю о крупнейшем за жизнь целого поколения усилении нашей национальной обороны. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5% ВВП к 2030 году», — сказал Сунак.

По словам политика, в течение ближайших шести лет власти Соединенного Королевства инвестируют в оборону дополнительные £75 млрд. Это позволит стране стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

Сунак также обвинил РФ, Китай, Иран и КНДР в «агрессивном поведении», но признал, что западные страны пока не находятся на пороге войны.

23 апреля Сунак позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке британской стороны, а также подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников.

Ранее в Британии предложили развернуть аналог израильского «Железного купола».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами