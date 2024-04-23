В КНР прокомментировали критику США российско-китайских отношений

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал лицемерием тот факт, что США выделяют Украине очередной пакет помощи, но при этом критикуют российско-китайские отношения. Его слова передает РИА Новости.

«США с одной стороны выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая», — поделился представитель МИД КНР.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что США нацелились на китайские банки, работающие с Россией. Вашингтон разрабатывает санкции, которые позволят отрезать кредитные организации КНР от мировой финансовой системы.

В Вашингтоне полагают, что банки Китая являются основными посредниками в коммерческом экспорте КНР электронных схем, деталей для самолетов, машин, станков и других товаров двойного назначения в РФ. Но в США признают, что введение ограничений против китайских банков станет крайним вариантом.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.