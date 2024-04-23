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В Совфеде настояли над трибуналом против властей Украины

Матвиенко: трибунал над властями Украины рано или поздно состоится

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Трибунал над властями Украины рано или поздно состоится. Об этом заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, необходимо, чтобы «все эти преступники ответили за злодеяния, которые они сотворили в России и против собственных инакомыслящих граждан».

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины.

По словам дипломата, украинское руководство понесет наказание за свои преступные действия, и чем ближе будет победа России в специальной военной операции, тем быстрее политики достигнут единого мнения о форме будущего трибунала.

Позднее постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна завершиться трибуналом «в связи с его военными преступлениями против собственного народа».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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