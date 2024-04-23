В Венесуэле назвали аморальным выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

Решение конгресса США выделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, если брать во внимание голод в мире и проблему миграции в Америке. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».

Политик задался вопросом, почему Вашингтон не одобряет в качестве чрезвычайной меры выделение $95 млрд, чтобы раз и навсегда решить проблему с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие стран региона.

«Потому что война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие», — сказал Мадуро.

По его словам, эти деньги идут в оружейную промышленность США в Северной Америке, и то, что делает эта страна — аморально.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В России посчитали, что новый пакет помощи США не поможет ВСУ победить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти деньги разорят Киев и принесут выгоду самим американцам. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.