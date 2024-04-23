Эксперты заявили, что конгресс США слишком поздно одобрил выделение помощи Украине

Нижняя палата конгресса США слишком поздно утвердила выделение дополнительной помощи Киеву на $60 млрд, так как за это время ситуация на фронте сильно изменилась не в пользу Украины. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает информационное агентство Reuters.

По мнению экспертов, американская помощь прибудет на Украину гораздо позже, чем на это надеялись в Киеве. Между тем, у украинской армии заканчиваются боеприпасы и ее теснят российские войска. Кроме того, нет никакой гарантии, что Вашингтон и дальше будет оказывать помощь Украине. К этому добавляется и неопределенность в отношениях между США и Украиной, которая может возникнуть в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

До этого журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон финансирует построение тирании на Украине.

По мнению американского историка и политического комментатора Дана Лазара, выделяемый Вашингтоном многомиллиардный пакет помощи Украине, скорее всего, станет последним, который утвердит конгресс США.

Ранее британский премьер-министр пообещал Украине крупнейший пакет помощи.