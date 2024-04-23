Ереван объяснил приезд российских миротворцев в армянские города

Российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, прибыли во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян изданию «Арменпресс».

До этого в социальных сетях и СМИ появились видео, где колонна миротворцев пересекает мост Хакари, начало Лачинского коридора, и входит на территорию Армении.

Григорян напомнил, что Ереван предоставил миротворцам временные места дислокации в Горисе и Сисиане (Сюникская область Армении) для выполнения задач в Нагорном Карабахе.

«Место выбрано также с учетом обеспечения нормальной работы Лачинского коридора», — подчеркнул секретарь Совбеза. Он добавил, что поскольку войска покидают Нагорный Карабах, «они, естественно, не могут оставаться также на территории Республики Армения».

Согласно договоренностям между Москвой, Ереваном и Баку от ноября 2020 года, в Нагорном Карабахе был размещен миротворческий контингент из 1960 военнослужащих, 90 бронемашин и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Планировалось, что они останутся там до 2025 года, однако Россия начала вывод своих войск в апреле. В Кремле пояснили, что это решение соответствует текущей ситуации.

Вопрос о пребывании миротворцев в Карабахе стал актуальным после военной операции Азербайджана в октябре 2023 года, когда Баку объявил о включении региона в состав страны. Более 100 тыс. этнических армян были вынуждены покинуть территорию. Власти Азербайджана заявили, что решение о досрочном выводе миротворцев было принято совместно с ними.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.