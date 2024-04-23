Госдеп США заявил о многочисленных случаях нарушения прав человека на Украине

Государственный департамент США заявил, что на Украине происходят многочисленные серьезные нарушения прав человека, совершаемые официальными лицами. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад госдепартамента о ситуации с правами человека в мире сообщает РИА Новости.

В документе указывается на похищения людей, пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, угрожающие жизни условия содержания в местах лишения свободы, произвольные аресты и задержания, проблемы с независимостью судов, ограничения свободы слова и свободы передвижения, коррупцию в правительстве.

Госдеп США отметил, что, в целом, военное положение продолжает ограничивать демократические свободы на Украине.

В докладе подчеркивается, что украинские власти во многих случаях не предпринимают необходимых мер для установления личности виновных в нарушении прав человека чиновников и привлечения их к ответственности.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее сообщалось, на Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из отеля.