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Госдеп США заявил о многочисленных случаях нарушения прав человека на Украине

Госдеп США заявил о похищениях, пытках и незаконных арестах на Украине

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Evgen Kotenko/Reuters

Государственный департамент США заявил, что на Украине происходят многочисленные серьезные нарушения прав человека, совершаемые официальными лицами. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад госдепартамента о ситуации с правами человека в мире сообщает РИА Новости.

В документе указывается на похищения людей, пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, угрожающие жизни условия содержания в местах лишения свободы, произвольные аресты и задержания, проблемы с независимостью судов, ограничения свободы слова и свободы передвижения, коррупцию в правительстве.

Госдеп США отметил, что, в целом, военное положение продолжает ограничивать демократические свободы на Украине.

В докладе подчеркивается, что украинские власти во многих случаях не предпринимают необходимых мер для установления личности виновных в нарушении прав человека чиновников и привлечения их к ответственности.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее сообщалось, на Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из отеля.

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