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МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных

МИД Украины запретил совершение консульских действий в отношении военнообязанных

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Evgeniy Maloletka/AP

Министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Об этом, ссылаясь на письмо МИД, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Запрет на совершение консульских действий будет действовать до получения разъяснений положений недавно принятого закона об усилении мобилизации на Украине.

До этого депутат Верховной рады Сергей Демченко заявил, что законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, будет принят не раньше 2025 года.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

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