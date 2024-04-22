В Германии заявили, что работа главы МИД Бербок наносит ущерб репутации страны

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер раскритиковал работу министра иностранных дел Германии Анналены Бербок которая, по его словам, наносит ущерб репутации ФРГ. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил недоумение «бесчисленными поездками» Бербок, которые не приносят результата, но оставляют путаницу и ущерб на международной арене.

«Из-за госпожи Бербок сейчас ставится под вопрос авторитет Германии, мы более чем сдержанны [в оценках] и полагаем, что это [работа Бербок] не принесет успеха в долгосрочной перспективе», — заявил Зедер.

Премьер Баварии также раскритиковал работу коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца. Правительство страны не решает проблемы, а «само создает проблемы для Германии», считает он.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведут себя как хлопающие дверью и запирающиеся в своей комнате 13-летние подростки.

Она назвала Бербок «примером ребячества», подчеркнув, что на сегодняшний день сложно найти партнера в Европе.

Ранее Захарова порекомендовала главе МИД Германии Бербок выучить хотя бы один школьный предмет.