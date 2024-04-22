В МИД Венгрии рассказали о мнении ЕС по ситуации Украины на поле боя

Руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утверждает, что руководители внешнеполитических ведомств и министерств обороны государств Евросоюза (ЕС) единогласно признают, что ситуация на фронте для Украины стала критической. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация для Украины на фронте ухудшается уже два года, а в последние недели все только ускорилось.

Сийярто добавил, что появилась открытая информация, «насколько велико преимущество России в вооружении», а также что «это преимущество растет».

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что странам Европейского союза удастся «наскрести на складах» военную помощь для Украины.

Также еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, затруднился сказать, когда помощь Киеву от Евросоюза начнет приносить пользу украинской армии на поле боя.

Ранее посол Украины призвал десятикратно увеличить поставки оружия Киеву.