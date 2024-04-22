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Зеленский потребовал от стран Запада переключиться с Израиля на Украину

Зеленский: внимание к Израилю привело к снижению ответственности перед Украиной

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Alina Smutko/Reuters

Повышенное внимание Запада к Израилю привело к меньшей ответственности перед Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на YouTube-канале HugoDécrypte.

Он отметил, что мировые СМИ стали больше уделять внимания конфликту на Ближнем Востоке. По мнению политика, это приводит к меньшей заинтересованности и вовлеченности со стороны западного общества к проблемам Украины.

«А если общество меньше реагирует, значит, меньше ответственности и у политиков», — заявил он.

Зеленский также добавил, что страны Запада массово поддерживают Израиль, несмотря на то, что это государство не состоит в НАТО.

До этого украинский лидер сказал, что страны Запада не отправляют свои войска на Украину, поскольку боятся полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, активная помощь Израилю на Ближнем Востоке демонстрирует, что западные лидеры не верят в возможность войны с Ираном.

Накануне Зеленский грубо прокомментировал отсутствие помощи от союзников.

Ранее Зеленский указал на страх Запада перед Россией.

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