Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии раскрыли новое предложение ЕС по помощи Украине

Сийярто: ЕС хочет дать странам — членам организации €2 млрд за оружие Киеву

close
100%
Global Look Press

Венгрия не одобрит выделение €2 млрд из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока не появятся гарантии, что предприятия страны не попадут в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, в добавление к €500 млн Запад хочет выплатить странам-членам из Европейского фонда мира еще €1,5 евро за то оружие, что они поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Позиция Венгрии неизменна. <…> мы не согласимся на такое предложение», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что Украина уже внесла в перечень «международных спонсоров войны» венгерский банк ОТР, а теперь начала создавать проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти компании не ушли с российского рынка.

Россия при этом заявила, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал любые грузы, которые содержат вооружение для Украины «законной целью» для российской стороны.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами