В Венгрии раскрыли новое предложение ЕС по помощи Украине

Венгрия не одобрит выделение €2 млрд из Европейского фонда мира странам-членам ЕС за поставку оружия Украине, пока не появятся гарантии, что предприятия страны не попадут в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, в добавление к €500 млн Запад хочет выплатить странам-членам из Европейского фонда мира еще €1,5 евро за то оружие, что они поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Позиция Венгрии неизменна. <…> мы не согласимся на такое предложение», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что Украина уже внесла в перечень «международных спонсоров войны» венгерский банк ОТР, а теперь начала создавать проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти компании не ушли с российского рынка.

Россия при этом заявила, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал любые грузы, которые содержат вооружение для Украины «законной целью» для российской стороны.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.