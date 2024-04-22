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Песков прокомментировал конфискацию российских активов в пользу Киева

Песков назвал противозаконной конфискацию российских активов в пользу Киева

Конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Это посягательство на государственную собственность, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия», — сказал Песков.

До этого профессор РАНХиГС Юрий Юденков прокомментировал закон, принятый палатой представителей США, который позволяет конфисковать замороженные активы России в пользу Украины.

Он отметил, что теперь необходимо наблюдать, как действия Вашингтона будут истолкованы мировым сообществом, поскольку Соединенные Штаты вновь действуют вне закона.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее эксперт рассказал о последствиях решения США конфисковать активы РФ.

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