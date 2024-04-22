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Швейцария до сих пор никому не направляла приглашения на конференцию по Украине

МИД: Швейцария пока никому не направила приглашения на конференцию по Украине

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Shutterstock

Швейцария до сих пор никому не направила приглашения на конференцию по Украине в июне под Люцерном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни», — сообщили в ведомстве.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в «ближайшие дни» проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению.

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Он напомнил, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям и одобрила концепцию национальной безопасности, которая отметает выстраивание партнерских отношений с РФ.

Ранее в Совфеде резко высказались о предстоящем саммите по Украине в Швейцарии.

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