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Политолог заявил, что лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

Политолог Васильев: лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

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Reuters

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил NEWS.ru, что лидер республиканцев и спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон предал бывшего президента США Дональда Трампа в конгрессе, поддержав выделение помощи Украине.

По словам Васильева, Джонсон лишь притворялся неангажированным политиком, поддерживающим Трампа, однако предал его, поддержав выделение военной помощи Украине.

«Джонсон обманул Трампа и после этого его политическая судьба незавидна. Республиканцы, скорее всего, при первой же возможности его «утопят», хотя сейчас идет предвыборный год, смена спикера будет накладной», — поделился политолог.

Он добавил, что в случае отставки Джонсона республиканцы могут потерять контроль над палатой представителей.

До этого газета Financial Times писала, что помощь союзникам США не говорит о мире между демократами и республиканцам.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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