Названы последствия конфискации США российских активов

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал закон, принятый палатой представителей США, который позволяет конфисковать замороженные активы России в пользу Украины. Он отметил, что теперь необходимо наблюдать, как действия Вашингтона будут истолкованы мировым сообществом, поскольку Соединенные Штаты вновь действуют вне закона.

«Раз они идут на такое беззаконие, будем ожидать ближайшего дефолта. <...> Я еще думал, что они потянут с этим. Но раз они начинают ставить себя как бы над миром, тогда вот эти 34 триллиона, которые они собрали со всего земного шара, «шарик» не увидит», — сказал Юденков.

Он добавил, что шаткость ситуации еще и в том, что теперь любое государство может заявить о намерении ограбить другую страну и сделать это.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроекты о выделении почти $61 млрд военной помощи Украине, оказании военной помощи Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Голосованию предшествовали краткие дебаты по этим законопроектам, которые оказались практически сведены в один пакет. Теперь документ поступит на рассмотрение сената конгресса Соединенных Штатов, большинство в котором в отличие от палаты представителей имеет Демократическая партия.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, США приняли закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на подобный шаг, который может оказаться разрушительным для европейской экономики. Также он подчеркнул, что Вашингтон перестал верить в победу Киева, поэтому готов давать Украине деньги только в кредит.

Ранее в ЕС заявили о близости к соглашению по замороженным активам РФ.