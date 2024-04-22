Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия такой помощи, которая направляется Израилю. Об этом пишет Asia Times (AT).

«Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников, <…> чем Израиль», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что тон Зеленского был достаточно груб, учитывая объем помощи, уже оказанный Украине. Однако Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большинством стран Запада десятилетия назад, поэтому разница в реакции на требования Украины и Израиля не удивляет.

До этого эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов заявил, что Киев готовится к ответным действиям с использованием нового вооружения, которое планируется передать в рамках новой помощи со стороны европейских стран.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.