Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский грубо прокомментировал отсутствие помощи от союзников

AT: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи, как Израилю

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия такой помощи, которая направляется Израилю. Об этом пишет Asia Times (AT).

«Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников, <…> чем Израиль», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что тон Зеленского был достаточно груб, учитывая объем помощи, уже оказанный Украине. Однако Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большинством стран Запада десятилетия назад, поэтому разница в реакции на требования Украины и Израиля не удивляет.

До этого эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов заявил, что Киев готовится к ответным действиям с использованием нового вооружения, которое планируется передать в рамках новой помощи со стороны европейских стран.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами