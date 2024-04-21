Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, когда обещанная помощь Украине начнет влиять на ход боевых действий

NYT: пройдут недели, прежде чем помощь Украине даст о себе знать

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Украинцы восприняли новость о решении палаты представителей США о выделении средств «с облегчением», однако пройдут недели, прежде чем обещанная помощь сможет дать о себе знать. К такому выводу пришли авторы статьи американского издания The New York Times.

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти $61 млрд Украине. Несмотря на это, украинцам не стоит радоваться раньше времени, отметили в статье.

«Как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий», — говорится в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны могут понести серьезные потери в случае если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок. По его словам, речь идет о потерял как в людях, так и в технике.

Тем временем подполковник запаса Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что решение палаты представителей конгресса США выделить новый пакет помощи Украине никак не изменит ход конфликта с РФ. Вместо этого оно принесет больше денег представителям оборонно-военной промышленности и обрадует многих конгрессменов, потому что те получат взносы на избирательную кампанию, добавил он.

Ранее британский журналист раскрыл, что будет с Украиной без помощи США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами