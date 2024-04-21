В США рассказали, когда обещанная помощь Украине начнет влиять на ход боевых действий

Украинцы восприняли новость о решении палаты представителей США о выделении средств «с облегчением», однако пройдут недели, прежде чем обещанная помощь сможет дать о себе знать. К такому выводу пришли авторы статьи американского издания The New York Times.

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти $61 млрд Украине. Несмотря на это, украинцам не стоит радоваться раньше времени, отметили в статье.

«Как украинские командиры, так и военные аналитики предупреждают, что пройдут недели, прежде чем помощь США начнет оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий», — говорится в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны могут понести серьезные потери в случае если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок. По его словам, речь идет о потерял как в людях, так и в технике.

Тем временем подполковник запаса Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что решение палаты представителей конгресса США выделить новый пакет помощи Украине никак не изменит ход конфликта с РФ. Вместо этого оно принесет больше денег представителям оборонно-военной промышленности и обрадует многих конгрессменов, потому что те получат взносы на избирательную кампанию, добавил он.

Ранее британский журналист раскрыл, что будет с Украиной без помощи США.