Гуцул приняла решение по участию в выборах президента Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул во время визита в Москву заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году. Ее слова приводит ТАСС.

«Нет, не рассматривается, потому что по конституции я не могу», — сказала Гуцул.

По ее словам, в Молдавии есть возрастные ограничения для желающих принять участие в выборах президента, по Конституции они должны быть старше 40 лет.

«Мне еще рано», — добавила 37-летняя Гуцул.

При этом она обратила внимание на то, что в ближайшее время оппозиционные силы страны примут решение по выдвижению единого кандидата на выборы президента республики.

Также Гуцул рассказала во время визита в российскую столицу, что тысячи жителей региона уже обратились за получением карт на базе российской платежной системы «Мир».

Ожидается, что парламент Молдавии назначит дату проведения президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС на 20 октября. Об этом сообщил председатель законодательного органа и правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

Ранее Гуцул заявила о стремлении Молдавии ликвидировать автономию.