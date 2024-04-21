Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США прокомментировали поведение конгрессменов на голосовании по Украине

Сакс раскритиковал демократов за размахивание флагами Украины на голосовании

close
100%
Michael A. McCoy/Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал конгрессменов от Демократической партии за размахивание флагами Украины во время голосования по пакету помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом», — поделился миллиардер.

Накануне палата представителей одобрила проект документа о выделении почти $61 млрд Украине. Позже законопроект направят на рассмотрение сенату.

Согласно оценке немецкого издания Der Spiegel, выделенной суммы Киеву хватит для продолжения боевых действий до 2025 года и сдвинет сроки возможного установления мира в стране. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большая часть этих средств будет освоена в Соединенных Штатах.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами