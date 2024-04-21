В США прокомментировали поведение конгрессменов на голосовании по Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал конгрессменов от Демократической партии за размахивание флагами Украины во время голосования по пакету помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы проголосуете за отправку наших денег за границу, размахивая иностранным флагом, вас назовут американским патриотом. Если вы проголосуете за то, чтобы оставить наши деньги дома для финансирования внутренних приоритетов, таких как охрана границ, вас назовут иностранным агентом», — поделился миллиардер.

Накануне палата представителей одобрила проект документа о выделении почти $61 млрд Украине. Позже законопроект направят на рассмотрение сенату.

Согласно оценке немецкого издания Der Spiegel, выделенной суммы Киеву хватит для продолжения боевых действий до 2025 года и сдвинет сроки возможного установления мира в стране. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большая часть этих средств будет освоена в Соединенных Штатах.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.