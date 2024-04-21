Председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что команда президента Молдавии Майи Санду, несмотря на нежелания большинства жителей, делает все для объединения республики с Румынией. Слова чиновника, сказанные на съезде оппозиционных депутатов в Москве, передает РИА Новости.

«Госпожа [президент Молдавии Майя] Санду и команда ее все делают для того, чтобы мы объединились с нашими соседями, с Румынией», — заявил он.

Депутат уточнил, что в руководящих органах республики многие открыто заявляют о своем румынском гражданстве. Также он добавил, что уже идет объединение электросетей двух стран.

Константинов подчеркнул, что большинство молдаван в Гагаузии не поддерживают эту идею. Он уверен, что из-за этого президент начала продвигать другую тематику, но «втихаря» продолжает двигаться в прежнем направлении.

21 марта глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок.