Лидеры Канады и Польши обсудили помощь Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили выделение траншей для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства Канады.

«Трюдо встретился с <…> Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт», — уточнили в сообщении.

Обе стороны подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины. Политики обсудили способы для продолжения помощи ВСУ. И в Канаде, и в Польше одобрили дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения вооруженного конфликта, в том числе и благодаря «формуле мира».

Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Трюдо и Дуда коснулись на встрече и потенциального вклада Канады в энергетическую безопасность Польши.

До этого в Евросоюзе и НАТО тепло отреагировали на принятие палатой представителей США законопроекта о выделении почти $61 млрд Украине.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.