Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры Канады и Польши обсудили помощь Украине

Джастин Трюдо и Анджей Дуда на личной встрече обсудили поддержку Украины

close
100%
Darrin Zammit Lupi/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили выделение траншей для Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства Канады.

«Трюдо встретился с <…> Дудой на базе канадских военных сил Эскимальт», — уточнили в сообщении.

Обе стороны подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины. Политики обсудили способы для продолжения помощи ВСУ. И в Канаде, и в Польше одобрили дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения вооруженного конфликта, в том числе и благодаря «формуле мира».

Лидеры подчеркнули свою приверженность усилению трансатлантической безопасности и обсудили подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО. Трюдо и Дуда коснулись на встрече и потенциального вклада Канады в энергетическую безопасность Польши.

До этого в Евросоюзе и НАТО тепло отреагировали на принятие палатой представителей США законопроекта о выделении почти $61 млрд Украине.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами