Запад приветствовал решение палаты представителей США по помощи Украине

В Евросоюзе и НАТО тепло отреагировали на принятие палатой представителей США законопроекта о выделении почти $61 млрд Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X.

«Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине», — отметил он.

По словам главы Североатлантического альянса, Украина применит предоставленное союзниками по блоку вооружение для «уничтожения российских боевых возможностей».

Он объяснил цель транша — обеспечением еще большей безопасности Европе и Северной Америке.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присоединился к приветствию. По его мнению, такая помощь необходима Киеву в противостоянии с Россией.

Накануне стало известно, что новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десяткам тысяч украинцев подвергнет риску написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.