Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубену Варданяну разрешили позвонить семье

РБК: родственники Варданяна заявили о первом звонке после объявления голодовки

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Экс-госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну, который находится в заключении в Баку, первый раз разрешили позвонить семье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление родственников политика.

Варданян пожаловался, что вынужден терпеть полную изоляцию, ему даже не разрешали даже читать. По словам членов его семьи, экс-госминистру только измеряют давление и «больше ничего». Родственники опасаются, что состояние здоровья политика может ухудшится.

«Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего, даже самой жизни», — сказал в заключение разговора Варданян.

До этого стало известно, что бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку, требуя освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя.

Накануне Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами