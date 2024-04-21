Рубену Варданяну разрешили позвонить семье

Экс-госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну, который находится в заключении в Баку, первый раз разрешили позвонить семье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление родственников политика.

Варданян пожаловался, что вынужден терпеть полную изоляцию, ему даже не разрешали даже читать. По словам членов его семьи, экс-госминистру только измеряют давление и «больше ничего». Родственники опасаются, что состояние здоровья политика может ухудшится.

«Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего, даже самой жизни», — сказал в заключение разговора Варданян.

До этого стало известно, что бывший глава правительства Карабахской Республики объявил голодовку, требуя освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя.

Накануне Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года за благотворительную и гуманитарную деятельность.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.