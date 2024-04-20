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Байден прокомментировал одобрение помощи Киеву палатой представителей США

Байден: сенат США должен скорее одобрить помощь Киеву, чтобы Украина получила оружие

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что сенат американского конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы Вашингтон как можно скорее направил Украине вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Байден также выразил благодарность спикеру нижней палаты конгресса Майклу Джонсону, лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису и двухпартийной коалиции законодателей палаты представителей за то, что они проголосовали за законопроект.

До этого палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Израилю в размере $26,4 млрд.

Кроме того, 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Тайваню, конфискации замороженных активов России.

20 апреля палата представителей конгресса приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций в отношении РФ и Ирана.

Ранее в Кремле оценили решение палаты представителей конгресса США по Украине.

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