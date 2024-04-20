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Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украине

Зеленский: новый пакет помощи Киеву направляет историю в нужное русло

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил палату представителей конгресса США и спикера Майка Джонсона «за решение, которое направляет историю в нужное русло». Так он прокомментировал принятие в Соединенных Штатах законопроекта о выделении нового пакета помощи Киеву.

По словам главы государства, это «предотвратит расширение конфликта и спасет тысячи и тысячи жизней». Вместе с тем он заявил, что «справедливого мира и безопасности можно достичь только силой».

Украинский лидер также выразил надежду на то, что сенат конгресса США поддержит этот документ, после чего он будет направлен на подпись президенту страны Джо Байдену.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Киеву. За законопроект проголосовали 311 конгрессменов, 112 — против.

Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы устали от боевых действий, но веру в ВСУ не потеряли.

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