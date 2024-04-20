Усталость украинских граждан от специальной военной операции (СВО) никак не влияет на обстановку на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что опросы показывают о росте недовольств в украинском обществе. Население все больше думает о завершении боевых действий. Однако это не повлияет на обстановку на фронте.

«Это государство, где есть армейские вопросы, есть армейская дисциплина, есть армия. Совсем уж повлиять это настроение (общества) на ведение боевых действий не может, на мой взгляд», — сказал он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский признался, что граждане его страны измотаны конфликтом с Россией, но несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается».

В качестве аналогии глава государства привел отношения людей с работой. Зеленский утверждает, что «когда вы ходите на работу, которую любите, то все равно вечером возвращаетесь домой уставшими, но это не значит, что с утра вы снова не пойдете на свою работу».

Ранее было названо число потерянных ВСУ американских танков за последнее время.