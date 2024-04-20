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Маск ужаснулся снижению числа молодых американцев с детьми

Маск назвал катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети.

Бизнесмен отреагировал на публикацию в социальной сети Х, где была приведена статистика рождаемости детей в США. Если в 1993 году у американцев от 30 до 34 лет в 60% случаев был хоть один ребенок, то сейчас дети есть лишь у 27% граждан данного возраста.

«Абсолютная катастрофа», — написал миллиардер.

До этого Маск назвал безумием миграционную политику, которую проводит действующее руководство США. Он подчеркнул, что сам был мигрантом и ничего не имеет против тех, кто приезжает легально. Однако пускать в страну «миллионы непроверенных людей» он считает ошибкой.

По его словам, за последние три года в страну прибыли около 7,2 млн нелегальных мигрантов. Их количество превышает численность населения в 36 американских штатах, подчеркнул предприниматель.

Ранее Маск заявил о необходимости для человечества перейти к устойчивой энергетике.

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