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В конгрессе США высказались насчет претензий Украины на Крым

Конгрессмен Госар рекомендовал Украине забыть насчет Крыма

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Jonathan Ernst/Reuters

Украине надлежит забыть насчет попыток вернуть себе полуостров Крым и прекратить вооруженное сопротивление российской армии. Об этом заявил член палаты представителей США Пол Госар, передает телеканал C-SPAN.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», — заявил Госар.

Конгрессмен указал на то, что большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, а заявления о возвращении территории Украине являются необдуманными. Кроме того, Госар считает, что президенту США Джо Байдену необходимо перестать финансировать украинскую республику, пока там не начнут мирные переговоры с Россией.

До этого глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности по Украине в стамбульских договоренностях не распространялись на Крым и Донбасс.

Ранее стало известно, почему США отвергли стамбульские договоренности Москвы и Киева.

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