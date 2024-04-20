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Американского бизнесмена посадили из-за антироссийских санкций

В США бизнесмен Анслан получил тюремный срок из-за антироссийских санкций

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Stephen Hird/Reuters

В Соединенных Штатах приговорили к шести годам тюремного заключения главу американской компании Metalhouse LLC Джона Джона Кэна Анслана за содействие обходу санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

«Президент зарегистрированной в Орландо компании по торговле сталью Metalhouse LLC Джон Кэн Ансалан приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для отмывания средств и содействие нарушению американских санкций», — указали в ведомстве.

До этого США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и трех китайских предприятий якобы за передачу ракетных технологий Пакистану.

18 апреля США расширили меры экспортного контроля в отношении РФ, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования.

В тот же день США ввели санкционные меры против 16 физических и двух юридических лиц, которые связаны с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иране.

Ранее экономист оценила, как долго продлятся антироссийские санкции.

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