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В МИД России предупредили об ответных мерах при отмене русской культуры в Южной Корее

МИД РФ: РФ подумает над мерами на отмену русской культуры в Южной Корее

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия будет вынуждена подумать над ощутимыми ответными мерами в случае, если настрой на отмену русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС.

«6 апреля в Сеуле в последний момент было отменено запланированное выступление прима-балерины Светланы Захаровой под нелепым предлогом «обеспечения безопасности зрителей», — сообщила глава МИД.

Захарова отметила, что если настрой на отмену русской культуры продолжит, Россия будет готова применить ответные меры. Тем не менее, глава МИД выразила надежду на то, что в Сеуле «возобладает здравый смысл».

Сообщалось, что за день до премьеры отменили балетное шоу с участием солистов Большого театра.

Посольство России в Южной Корее выразило глубокое сожаление из-за случившегося, отметив, что «страна в настоящее время демонстрирует определенную тенденцию в своем подходе к сотрудничеству с Россией и в культурной сфере».

В МИД оценили попытки Запада продолжить попытки отменить русскую культуру.

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