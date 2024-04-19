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В МИД Ирана оценили ущерб от сбитых над Исфаханом дронов

Глава МИД Ирана заявил, что сбитые над Исфаханом дроны не нанесли ущерба

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Amir Cohen/Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что сбитые над Исфаханом в центре Ирана дроны не нанесли ни физического, ни материального ущерба. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, сторонники Израиля тщетно пытались превратить «поражение в победу и преувеличить всю эту ситуацию».

«В то время как сбитые беспилотники не нанесли ни материального, ни физического ущерба», — отметил он.

До этого стало известно, что над Исфаханом были перехвачены несколько беспилотников силами противовоздушной обороны армии Ирана.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала CNN, израильские военные не стали высказываться о взрывах в Иране, заявив, что у них «пока нет комментариев по этой теме». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Также сообщалось, что Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты обеспокоены ответными ударами Израиля по Ирану.

Ранее генсек ООН призвал прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке.

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Конфликт Ирана и Израиля
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