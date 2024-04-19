Польша раскрыла гражданство «работающего на россиян» и напавшего на Волкова

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), соратника Алексея Навального (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) напал работающий на Россию гражданин Белоруссии. Об этом он сообщил в своем X (ранее Twitter).

По его словам, гражданин Белоруссии, заказавший двум полякам убийство Волкова, был задержан, как и нападавшие, которые связаны с ультрас.

Туск добавил, что также был задержан гражданин Польши, который действовал в сотрудничестве с российскими службами, он готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

18 апреля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании на территории Польши мужчины, который готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. В заявлении утверждалось, что польский гражданин якобы связан с российской военной разведкой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.