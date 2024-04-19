Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша раскрыла гражданство «работающего на россиян» и напавшего на Волкова

Премьер Польши Туск сообщил о задержании заказчика нападения на Волкова

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), соратника Алексея Навального (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) напал работающий на Россию гражданин Белоруссии. Об этом он сообщил в своем X (ранее Twitter).

По его словам, гражданин Белоруссии, заказавший двум полякам убийство Волкова, был задержан, как и нападавшие, которые связаны с ультрас.

Туск добавил, что также был задержан гражданин Польши, который действовал в сотрудничестве с российскими службами, он готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

18 апреля в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании на территории Польши мужчины, который готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. В заявлении утверждалось, что польский гражданин якобы связан с российской военной разведкой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами