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В Венгрии предупредили об опасности для НАТО поставок оружия Украине

Сийярто: поставки оружия НАТО Украине приближает альянс к войне

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Global Look Press

Решение стран НАТО об усилении своей роли в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает альянс к втягиванию в конфликт. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, в начале специальной военной операции страны НАТО решили, что альянс не будет непосредственным участником украино-российского конфликта. Однако две недели назад «началось стирание этой совместно проведенной красной линии», которое выразилось в решении о начале подготовки к увеличению координирующей роли НАТО в поставках вооружений и обучении украинских военных.

«Это решение, безусловно, приближает НАТО к войне ближе, чем когда-либо прежде», — сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент.

Об усилении координирующей роли НАТО в поставках вооружений на Украину стало известно 3 апреля. Соответствующее заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-участниц.

В тот же день Венгрия подтвердила НАТО свой отказ от военных поставок на Украину.

Ранее в Венгрии сочли, что Брюссель играет с огнем и искушает Бога.

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