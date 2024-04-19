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В МИД РФ сочли очевидным экстремизм коллективного Запада

Захарова: Запад, видимо, продолжит подрывать российские энергопроекты

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Запад, по всей видимости, продолжит заниматься подрывной деятельностью в отношении энергетических проектов России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, будут подрывать наши энергетические проекты так же, как они подорвали «Северные потоки», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что экстремизм стран Запада приобретает очевидный характер.

В пятницу, 19 апреля, страны Группы семи заявили, что намерены мешать реализации энергопроектов в России. Одновременно «Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию.

Накануне стало известно, что страховщики «Северного потока» отказались возмещать ущерб. Компании Lloyd's of London и Arch Insurance ссылаются на то, что полисы не предусматривают страхование от разрушений в ходе военных действий или взрывов.

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».

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