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В Польше фразой о порнозвезде оценили встречу Дуды с Трампом

Глава МИД Польши Сикорский иронично отозвался о встрече Дуды с Трампом

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал встречу президента страны Анджея Дуды с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал TVN.

«Я беспокоился о рисках, связанных с этой встречей», — признался глава польского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнил, что Трамп имеет статус не только бывшего президента, но и одновременно кандидата в подсудимые. По мнению Сикорского у бывшего главы Белого дома есть исключительные причины для того, чтобы быть довольным этой встречей.

«Представьте себе, в какой-то день вам придется объясняться за то, что вы платите какой-то порнозвезде, а на следующий день действующий президент страны <…> заходит к вам на ужин», — отметил министр.

Он выразил уверенность, что это были «очень хорошо проведенные» Трампом два часа. Сикорский рассказал, что перед отлетом Дуды в США просил его обратиться к Трампу и снять запрет, который до сих пор тормозит принятие законов о помощи Украине.

До этого в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

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