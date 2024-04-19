Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Руководители министерств иностранных дел стран G7 отказались признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении министров отмечается, что государства G7 решительно отвергают «необоснованные попытки российских властей» обвинить украинскую сторону в теракте.

До этого директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что ответственность за террористическую атаку в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» лежит исключительно на группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Кроме того, директор ЦРУ усомнился в том, что исполнители теракта направлялись к границе с Украиной.

Накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что следы причастности Киева к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске очевидны.

До этого в России прошла премьера документального фильма о случившемся в подмосковном «Крокусе».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».