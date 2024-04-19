Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Главы МИД стран G7 не признали причастность Киева к теракту в «Крокусе»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководители министерств иностранных дел стран G7 отказались признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении министров отмечается, что государства G7 решительно отвергают «необоснованные попытки российских властей» обвинить украинскую сторону в теракте.

До этого директор Центрального разведывательного управления (ЦРУСША Уильям Бернс заявил, что ответственность за террористическую атаку в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» лежит исключительно на группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Кроме того, директор ЦРУ усомнился в том, что исполнители теракта направлялись к границе с Украиной.

Накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что следы причастности Киева к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске очевидны.

До этого в России прошла премьера документального фильма о случившемся в подмосковном «Крокусе».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами