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В ФРГ заявили, что дипломаты РФ смогут попасть к задержанным «шпионам» только через суд

Вагнер: вопрос о доступе к задержанным должен рассматриваться судебными органами

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В Германии заявили, что вопрос о консульском доступе российских дипломатов к задержанным по подозрению в шпионаже гражданам России будет решать суд. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает ТАСС.

По словам Вагнера, Германия «обычно разрешает консульский доступ, если он запрашивается». Дипломат уточнил, что вопрос о доступе к задержанным по подозрению в преступлении «всегда должен рассматриваться судебными органами».

18 апреля в Баварии задержали двух мужчин, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, так или иначе задействованные в оказании помощи Украине. Среди возможных целей был назван военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams.

В связи с инцидентом МИД Германии вызвал посла России.

В ответ посольство РФ заявило, что рассматривает вызов посла как провокацию и разжигание шпиономании, направленные на дальнейшее разрушение российско-германских отношений.

Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать информацию о задержании в Германии «шпионов» России.

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