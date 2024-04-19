Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен: скоро помогать Украине станет слишком поздно

Блинкен: США могут опоздать с принятием пакета помощи для Украины

close
100%
Brendan Smialowski/Pool/AP

Если Соединенные Штаты не поторопятся с принятием нового пакета помощи Украине, то может наступить момент, когда он уже не спасет Киев, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует ТАСС.

«Если она продолжит задерживаться, существует настоящий риск того, что мы дойдем до того момента, когда будет слишком поздно», — заявил Блинкен на пресс-конференции на итальянском острове Капри.

На этой неделе палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные.

На поддержку Киева планируется выделить $60,84 млрд. В частности, $13,8 млрд из этой суммы должны пойти на закупку вооружения и оборонной продукции, а также сопутствующих услуг для Украины в США.

Голосование по проекту состоится 20 апреля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки поставок оружия Киеву в случае одобрения в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами