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Лавров заявил о необходимости продолжать спецоперацию

Лавров: Россия убеждена в необходимости продолжать спецоперацию

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Станислав Красильников/РИА Новости

На сегодняшний день Россия убеждена, что необходимо продолжать специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать спецоперацию», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что Российская Федерация обозначает готовность к переговорам, однако разговоры с Владимиром Зеленским бессмысленны, в том числе из-за того, что его хозяева опасаются потерять свою гегемонию.

Министр подчеркнул, что РФ в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать специальную военную операцию. По словам Лаврова, в этот раз, в отличие от стамбульской истории, российская сторона на период переговоров не будет делать пауз в боевых действиях, процесс должен продолжаться.

В этом же интервью глава МИД России заявил, что РФ не боится заявлений стран Запада о необходимости нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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