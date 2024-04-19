В Кремле изучают данные об атаке Израиля на Иран

Российские власти в настоящее время изучают информацию об утреннем ударе Израиля по Ирану, однако пока не планируют давать оценку случившемуся. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля. Мы изучаем информацию, но считаем, что давать комментарии, не зная деталей, преждевременно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что РФ по-прежнему призывает стороны конфликта к сдержанности и отказу от действий, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее удар Израиля по Ирану прокомментировали в Госдуме.