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Сейм Латвии выбрал нового главу МИД

Delfi: новым главой МИД Латвии стала Байба Браже

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Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Байбу Браже избрали новым министром иностранных дел Латвии. Об этом пишет издание Delfi.

Браже была кандидатом от партии «Новое Единство». За нее проголосовали все депутаты сейма, кроме представителей партии «Стабильность». Кроме того, от голосования воздержалось «Нацобъединение». Президент Латвии Эдгар Ринкевич также одобрил кандидатуру Браже.

До своего нового назначения Браже была замгенсека НАТО, а также возглавляла посольства Латвии в Нидерландах и Великобритании.

Предыдущий глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш подал заявление об отставке 28 марта. Отставку политика связали со скандалом вокруг растрат госсредств на перелеты частными рейсами. Ей предшествовал разговор с премьер-министром Эвикой Силиней.

Уходя со своего поста, Кариньш извинился за практику экономически невыгодной аренды джетов.

Ранее в Латвии поймали мужчину, который настраивал жителям российские телеканалы.

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