В МВД Грузии раскрыли планы митингующих в Тбилиси

Митингующие против принятия законопроекта об иноагентах жители Грузии планировали штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

«Они [демонстранты] старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства», — сказал он.

Гомелаури уточнил, что особенно активны были представители оппозиционных партий, имена и фамилии которых он не назвал.

По его словам, в результате этих насильственных действий пострадали пять полицейских. В общей сложности «в административном порядке» задержали 40 участников акций протеста.

Накануне стало известно, что на митинге в Тбилиси задержали мужчину с холодным оружием.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.