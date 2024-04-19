Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД Грузии раскрыли планы митингующих в Тбилиси

Глава МВД Грузии Гомелаури: митингующие собирались штурмовать дом правительства

close
100%
«Газета.Ru»

Митингующие против принятия законопроекта об иноагентах жители Грузии планировали штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

«Они [демонстранты] старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских, звучали призывы взять штурмом здание администрации правительства», — сказал он.

Гомелаури уточнил, что особенно активны были представители оппозиционных партий, имена и фамилии которых он не назвал.

По его словам, в результате этих насильственных действий пострадали пять полицейских. В общей сложности «в административном порядке» задержали 40 участников акций протеста.

Накануне стало известно, что на митинге в Тбилиси задержали мужчину с холодным оружием.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами